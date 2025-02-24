Хинштейн сообщил, что курянам начнут выплачивать 65 тысяч уже на этой неделе

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в ходе оперативного совещания, что на этой неделе жителям приграничья, пострадавшим из-за вторжения ВСУ, начнут выплачивать по 65 тыс. руб. Ежемесячную поддержку на прошлой неделе поручил ввести президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: пресс-служба президента РФ врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: пресс-служба президента РФ

Выплата предусмотрена для курян, имущество которых было разрушено в ходе боевых действий. Она коснется 112,6 тыс. человек, которые, по данным на 1 августа 2024 года, жили в муниципалитетах, где позднее ввели режим КТО.

Поддержку будут направлять в течение полугода. Правительство РФ предусмотрело на эти цели 40 млрд руб.

Подробнее о механике принятого решения — в публикации «Ъ».

Алина Морозова