В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на предприятии

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что над регионом ночью сбили два беспилотника. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий. По его словам, никто не пострадал, нанесенный ущерб пока оценивается. На месте работают оперативные службы, написал господин Малков в Telegram.

В предыдущий раз регион подвергся атаке 26 января: над Рязанской областью сбили восемь дронов, обошлось без пострадавших и последствий на земле. 24 января над регионом уничтожили 20 БПЛА, местный оперштаб отчитывался о ликвидации последствий попадания обломков сбитого БПЛА на территорию одного из предприятий. Также произошло возгорание жилого дома, никто не пострадал.

Подробности атаки — в материале «Ъ» «БПЛА прилетели на военную комиссию».