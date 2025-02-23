В Балакове возбудили дело из-за инцидента с хлопком и пострадавшей в МКД

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента в многоквартирном доме по адресу Набережная Леонова, 35. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, не уточняя о какой статье идет речь.

Ранее пресс-служба губернатора Романа Бусаргина уточнила, что в результате произошедшего пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. По данным местных СМИ, она сажала ребенка в такси, когда якобы получила травмы в результате срабатывания взрывного устройство. В министерстве здравоохранения Саратовской области состояние пострадавшей уточнить не смогли.

Жильцов эвакуировали. В МЧС подтвердили, что на месте работают спасатели, возгорания нет. В полиции пока ситуацию не комментируют.

Никита Маркелов