В Балакове многоэтажку эвакуировали после хлопка, СМИ сообщают о пострадавших

На набережной Леонова, 35 в Балакове прозвучал хлопок. Как сообщает «Балаковский репортер», в подъезде многоквартирного дома якобы сработало взрывное устройство. В пресс-службе губернатора Романа Бусаргина подтвердили, что некий инцидент имел место, а за комментариями рекомендовали «Ъ» обратиться в МВД.

В управлении МЧС по региону сообщили, что сотрудники работают на месте, возгорания нет. Пресс-служба ведомства также отправила «Ъ» за комментариями в полицию. Ответственные за связь со СМИ сотрудники ГУ МВД по региону, а также министерства здравоохранения пока на сообщения и звонки не отвечают. Нет комментариев и от администрации Балаковского муниципального района, следователей и органов прокуратуры.

«Балаковский репортер» с места событий сообщает, что жильцов эвакуировали. Якобы пострадали мужчина и женщина — последняя, по предварительной информации, вышла на улицу, чтобы посадить ребенка в такси. У нее травмы ног и спины.

Никита Маркелов