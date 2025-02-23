Саратовский губернатор сообщил о пострадавшей в результате инцидента в Балакове

В Балакове Саратовской области произошел инцидент со взрывом в многоквартирном доме. Пострадал один человек, которому оказывают медицинскую помощь, сообщила пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

Глава региона держит ситуацию на контроле, уверяют чиновники. При этом детали произошедшего пресс-служба господина Бусаргина предоставить не смогла, рекомендовав обратиться в МВД. Там на звонки и сообщения «Ъ» пока не отвечают. В МЧС подтвердили, что на месте работают спасатели и правоохранители, возгорания нет.

Инцидент случился на набережной Леонова, 35. Местные СМИ сообщают о взрыве устройства в подъезде дома, в результате которого пострадала женщина, якобы сажавшая ребенка в такси. Управление МЧС по региону уточило, что сотрудники работают на месте, возгорания нет.

Никита Маркелов