Воронежский «Газ ресурс» отремонтирует дорогу в тамбовском селе за 83 млн рублей

ООО «Газ ресурс», зарегистрированное в Воронеже, получило подряд на ремонт участка автодороги «Мичуринск — Петровское» в селе Петровское Тамбовской области. Это следует из аукционной документации. Компания обошла шесть участников конкурса, снизив начальную цену контракта до 83,7 млн руб.

Второй участник предложил 84,3 млн руб., третий — 96,2 млн руб., четвертый — 111 млн руб., пятый — 112,8 млн руб., шестой — 117,6 млн руб., седьмой не стал снижать начальную цену в 118,8 млн руб. Еще один участник отозвал заявку.

Источники финансирования — федеральный, местный и областной бюджеты. Контракт заключен. Подрядчик должен приступить к работам 1 мая 2025 года, завершить их — до 20 июля этого же года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Газ ресурс» было зарегистрировано в Воронеже в марте 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Директор — Виктор Соколов. Единственный владелец — Сергей Соколинский. Он также является учредителем и директором местного ООО «Спецдортех» с аналогичным видом деятельности. 2023 год «Газ ресурс» отработал с выручкой в 2,1 млрд руб. и чистой прибылью 11 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,5 млрд руб. и 11 млн руб. соответственно. С октября 2016 года компания получила 265 госконтрактов на 9,3 млрд руб. в сумме. Крупнейший заказчик — ОКУ «Курскавтодор» (1,3 млрд руб.).

В мае 2024 года «Газресурс» получил подряд на ремонт курской автодороги за 24,7 млн руб.

Егор Якимов