Ремонт автодороги в тамбовском селе оценили в 119 млн рублей

Администрация Петровского округа Тамбовской области объявила электронный аукцион по выбору подрядчика для ремонта участка автодороги «Мичуринск — Петровское» в селе Петровское. Начальная цена контракта составляет 118,8 млн руб. Средства выделят из федерального, областного и местного бюджетов. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно материалам закупки, подрядчик должен приступить к работам 1 мая 2025 года, завершить их — до 20 июля этого же года.

Подать заявки на участие в торгах можно до 5 февраля. Итоги подведут 7 февраля.

На этой неделе администрация Знаменского округа Тамбовской области объявила два электронных аукциона на ремонт дорог в муниципалитете. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 167,1 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 февраля, победителя определят 11 февраля.

Анастасия Колпачева