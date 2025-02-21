Bloomberg: министры обороны Европы проведут экстренное совещание по Украине

Франция и Эстония организуют экстренную видеоконференцию министров обороны европейских стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Главы ведомств 24 февраля обсудят помощь Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

Агентство пишет, что в конференции поучаствуют «десятки» министров. Среди них — представители минобороны Великобритании, Италии, Польши и других стран. Кроме них в конференции примут участие представители ООН и НАТО.

В этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибудет в Киев, сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер. Глава ЕК встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и вместе с ним возглавит заседание коллегии еврокомиссаров и правительства страны. Кроме того, в Брюсселе пройдет встреча глав МИДов стран ЕС.

Подробнее о деятельности ЕС по урегулированию конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Европа не хочет спасать Украину в одиночку».