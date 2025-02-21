В Черноземье в 2024 году выявили 12 нелегальных кредиторов

В 2024 году в регионах Черноземья было выявлено 15 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них три финансовые пирамиды и 12 «черных кредиторов». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в Центробанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области установили четырех нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду. По данным публичного реестра ЦБ, речь идет в том числе об ООО «Финлайнер лизинг», ООО «МКК "Драйвкапитал"» и Острогожском ломбарде (юрлицо не указано, ООО с таким названием было ликвидировано в 2023 году). В Белгородской области выявили четырех нелегальных кредиторов, среди них ООО «МКК Инвест дом», ООО «Старый ломбард» и ООО «Ломбард Развитие».

В Липецкой области обнаружены два «черных кредитора» и две финансовые пирамиды. Среди них ООО «МКК "Русские деньги"» и ООО «Ломбард Чарли». В Курской области выявлены два нелегальных кредитора: ООО «Парис» и ООО «СС Финанс».

Данных о нелегальных организациях в Тамбовской и Орловской областях не приводится. Согласно реестру ЦБ, в 2024 году в этих регионах зафиксировали по одному нелегальному субъекту: сеть «Лом.Бартер» и «Лом.Бард» в Тамбовской области и ООО «Парис» в Орловской области.

В целом в стране за прошлый год Банк России выявил более 9 тыс. нелегальных финансовых организаций — в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Из них 5 тыс. финансовых пирамид, 2 тыс. нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. «черных кредиторов».

В 2023 году в Воронежской области выявили 12 нелегальных кредиторов, в Курской — шесть, в Тамбовской — пять, в Орловской — двух.

Егор Якимов