Неназванный американский чиновник заявил Axios, что президент Украины Владимир Зеленский слишком привык к поддержке со стороны администрации 46-го президента США Джо Байдена, а также к позитивному образу в прессе и помощи Украине со стороны НАТО. По его мнению, Владимир Зеленский «слишком далеко зашел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Мы создали из Зеленского монстра, а эти помешанные на Дональде Трампе (президент США.— "Ъ") европейцы, которые не хотят посылать войска, дают ему ужасные советы»,— заявил собеседник агентства.

Другой американский чиновник назвал господина Зеленского актером, который слишком сильно вжился в роль. «Да, он проявил смелость и выступил против России. Но он уже был бы в гробу, если бы не те миллионы, которые мы потратили»,— сказал представителя американской администрации Axios.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Владимиру Зеленскому стоило поблагодарить США за поддержку, и счел его слова оскорблением «для себя, для Дональда Трампа и для американского народа». Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что президент США «очень недоволен поведением Зеленского». Сам глава Белгго дома назвал украинского президета диктатором из-за отказа Киева проводить выборы.

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