Рубио рассказал о справедливом недовольстве Трампа Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп выражает крайнее недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В некоторых случаях такая реакция вполне оправдана, считает госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев — вполне справедливо. Люди забывают, что и у Джо Байдена были разногласия с Зеленским — есть публикации о том, как он ругал его по телефону»,— рассказал господин Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. По его словам, некоторые высказывания Владимира Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне.

Так, во время обсуждения сотрудничества Украины и США по минеральным ресурсам Владимир Зеленский согласился вынести этот вопрос на рассмотрение парламента. Однако через два дня отверг все договоренности, уточнил госсекретарь США.

Господин Рубио добавил, что, несмотря на неизменность позиции американского президента по Украине, он требует к себе уважения. «Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть»,— заключил он.

Владимир Зеленский раскритиковал российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля и упрекнул господина Трампа за то, что Украине не предложили в них участвовать. Тогда Дональд Трамп выразил сомнение по поводу легитимности господина Зеленского, напомнив об отмене в стране выборов. С этого момента лидеры двух стран неоднократно обменивались эмоциональными комментариями. Украинский президент назвал американского президента «жертвой российской дезинформации», а тот — господина Зеленского «диктатором без выборов».

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Кризис на личности».