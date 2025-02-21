Вэнс: Украины не существовало бы без щедрости США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому поблагодарить Штаты за оказанную поддержку. Без нее, по мнению господина Ди Вэнса, Украины уже не существовало бы. Он также считает глупым публично критиковать президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Президент Зеленский и его страна перестали бы существовать без щедрости США. Так что пусть скажет спасибо. А если не согласен с президентом (Дональдом Трампом.— "Ъ"), подними трубку и позвони ему или нашим талантливым дипломатам. Не устраивай тур по Европе, критикуя президента США. Это оскорбительно — для него, для меня, для американского народа. И, кстати, это глупо»,— заявил американский вице-президент журналистам.

На этой неделе господин Зеленский раскритиковал президента США за переговоры с Владимиром Путиным. Господин Трамп в ответ назвал украинского президента «диктатором» и напомнил о необходимости вернуть деньги, потраченные США на поддержку Украины. Недовольство Вашингтона также вызвал отказ Киева от подписания соглашения о сотрудничестве в разработке природных ресурсов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Кризис на личности».