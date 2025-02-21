Банковские вклады тамбовчан по итогам 2024 года выросли на 24%

Объем средств тамбовчан по итогам прошлого года вырос более чем на 24% и достиг 203,2 млрд руб., сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства, размещенные на эскроу-счетах, увеличились за год на 12% и составили 9,4 млрд руб. В общем объеме привлеченных банками средств вклады населения на 1 января этого года занимают 73%.

Депозиты юридических лиц, по данным на 1 января, выросли почти на 45% — до 30,9 млрд руб., а объем сбережений индивидуальных предпринимателей увеличился на 3,9%, составив 11,6 млрд руб.

Приток денежных средств населения в банки ускорился к концу года. «Высокая ключевая ставка сделала вклады более привлекательными. Тамбовчане стали больше сберегать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров и услуг. Об этом говорят и наши опросы — возросла доля тех, кто считает, что сейчас деньги лучше хранить на счете в банке»,— прокомментировал управляющий региональным отделением Банка России Михаил Носенков.

По данным на 1 января 2025 года, жители Белгородской области разместили на банковских счетах (без учета счетов эскроу) около 485 млрд руб., Воронежской — 751 млрд руб., Курской — 267,6 млрд руб., Липецкой — 271 млрд руб.

Юрий Голубь