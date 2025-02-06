Жители Белгородской области разместили на банковских счетах 485 млрд рублей

По данным на 1 января 2025 года, жители Белгородской области разместили на банковских счетах (без учета счетов эскроу) около 485 млрд руб., что на 38,5% больше, чем годом ранее. Белгородцы предпочитают хранить сбережения в рублях, на долю драгоценных металлов и иностранной валюты приходится лишь 2% сбережений. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В регуляторе рассказали, что за прошлый год вклады горожан выросли на 135 млрд руб. Средства на срочных вкладах увеличились почти на 45%, на текущих счетах — на 23%.

По данным ЦБ, на начало 2025 года объем средств жителей Центрального федерального округа на банковских счетах превысил 28,5 трлн руб.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что к концу декабря прошлого года жители Воронежской области хранили на банковских счетах 751 млрд руб., что на 23% больше, чем в конце 2023-го.

Анастасия Колпачева