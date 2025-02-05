Объем вкладов липчан вырос до 271 млрд рублей

Жители Липецкой области, по данным 1 января, разместили на депозитах 271 млрд руб. без учета средств на эскроу-счетах. Это на 26% больше, чем годом ранее, сообщили в региональном отделении Центробанка. 97% сбережений липчане хранили в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Индивидуальные предприниматели области разместили на депозитах более 15,5 млрд руб. — на 32% больше, чем к 1 января 2024 года.

«Возросли процентные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам, на это повлияла высокая ключевая ставка Банка России. Многие банки предлагали более 20% по годовому вкладу, а сроки депозитов с максимальными ставками увеличились. Это значит, что те проценты, которые получит человек, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время. Более того, долгосрочные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго»,— считает управляющий липецким отделением Центробанка Дмитрий Чебряков.

О том, сколько жители макрорегиона вложили в программу долгосрочных сбережений за 2024 год,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова