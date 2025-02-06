Воронежцы разместили на банковских счетах 751 млрд рублей

К концу декабря 2024 года жители Воронежской области хранили на банковских счетах 751 млрд руб., что на 23% больше, чем в конце 2023-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным регулятора, из этой суммы 69% пришлось на срочные вклады. По итогам прошлого года они выросли на 30% — до 520,5 млрд руб. За год воронежцы смогли накопить более 122 млрд руб.

Остатки средств на счетах достигли почти 187 млрд руб., а на счетах эскроу — превысили 43 млрд руб.

К началу декабря 2024 года жители Черноземья разместили на банковских счетах 2,1 трлн руб., что на 27% больше, чем годом ранее. Срочные вклады жителей Воронежской области за год выросли на 24% — до 718 млрд руб.

Анастасия Колпачева