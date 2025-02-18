В 2024 году объем вкладов курян вырос на треть

Жители Курской области, по данным на 1 января 2025 года, разместили на депозитах в банках 267,6 млрд руб. (без учета средств на счетах эскроу). За год сумма выросла на треть (33,4%). Большую часть своих сбережений (95,3%) жители региона предпочитали хранить в рублях. Это следует из данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Процентные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам значительно возросли. На это повлияла высокая ключевая ставка Банка России. Многие банки предлагали по годовому вкладу свыше 20%, а сроки депозитов с максимальными ставками увеличились. Это значит, что проценты, которые получит вкладчик, перекроют общий рост цен. Более того, долгосрочные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты на определенный период. Это дает возможность не только защитить сбережения от обесценивания, но и заработать»,— считает управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что объем ипотечного кредитования в макрорегионе снизился за год на 36%.

Юрий Голубь