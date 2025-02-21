Белый дом заявил о разочаровании Трампа из-за слов Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал Дональда Трампа своими недавними высказываниями, заявил советник американского президента Майк Уолц. Он призвал господина Зеленского вернуться к предложенной США сделке по минеральным ресурсам.

«Его разочарование президентом Зеленским, о котором вы слышали, увеличивается. Нужно глубоко ценить то, что сделал американский народ и американские налогоплательщики, что президент Трамп сделал в свой первый срок, и что мы сделали с тех пор. Из Киева доносятся высказывания и оскорбления в адрес президента Трампа, которые были неприемлемы»,— сказал господин Уолц (цитата по AP).

По его словам, Дональд Трамп также разочарован тем, что президент Украины отклонил предложение США о доступе к редкоземельным металлам Украины в качестве компенсации за военную помощь. «Вместо того, чтобы вступить в конструктивные переговоры о том, как продвинуть эту сделку вперед, мы получили много риторики в СМИ, которая была невероятно неудачной»,— сказал Майк Уолц.

На прошлой неделе Владимир Зеленский отклонил предложение США, согласно которому Вашингтону отойдет 50% всех доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от всех выданных третьим сторонам лицензий на подобные разработки. Reuters сообщало, что США могут предложить украинским властям упрощенную сделку.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Кризис на личности».