BAE Systems сообщила о рекордных заказах на вооружения

Британская оборонная компания BAE Systems сообщила, что по итогам прошлого года ее портфель заказов на различные виды вооружения достиг рекордных £77,8 млрд ($98,1 млрд) — тем самым он вырос на 11% в сравнении с 2023-м. Эти данные содержатся в финансовой отчетности компании за 2024 год. Ее выручка за год увеличилась на 14%, составив £26,3 млрд ($33,2 млрд), а операционная прибыль — на 4%, до £2,7 млрд ($3,4 млрд).

После прошедшей на этих выходных Мюнхенской конференции по безопасности стало ясно, что европейские страны, скорее всего, будут активнее инвестировать в свою безопасность. Акции европейских оборонных компаний в понедельник выросли на 7–19%. Акции самой BAE Systems тогда подорожали на 7,5%. Позже ее генеральный директор Чарльз Вудберн отметил, что, по его мнению, «смена парадигмы» в сфере европейской безопасности приведет к существенному росту расходов на оборону. Он заявил, что BAE Systems готова наращивать собственные мощности и «ожидает некоторой ясности» в отношении средне- и долгосрочных планов увеличения военных расходов европейскими странами.

Яна Рождественская