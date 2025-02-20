Курс доллара на внебиржевом рынке падал ниже 88 рублей

Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex падал ниже 88 руб./$. Это произошло впервые с сентября 2024 года, следует из данных Investing.com. По данным на 14:20 мск, доллар торговался по 87,88 руб.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 20 февраля,— 90,43. На 19 февраля цена доллара составляла 91,34 руб./$.

По состоянию на 14:58 мск американская валюта снижалась на Forex на 1,54%, до 88,25 руб./$. Курс евро снижался на 1,24%, до 92,24.

Курс доллара на российском рынке падал ниже 90 руб./$ на прошлой неделе после первого телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля. На этом фоне индекс Московской биржи вырос выше 3200 пунктов и зафиксировал рекордные объемы торгов акциями с начала военного конфликта на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок подняло одним звонком».