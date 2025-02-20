Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический максимум. Металл впервые торговался выше $2970 за тройскую унцию.

По данным площадки на 10:37 мск, цена на драгметалл достигала $2973, прибавив 1,26%. К 12:30 мск цена золота слегка замедлила рост — до $2972, 4 (+1,24%).

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Подробнее о рекордном росте котировок на золото — в материале «Ъ».