В Госдуме пригрозили релокантам последствиями за участие в антироссийских акциях

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил о возможной ответственности для россиян, участвующих в антироссийских акциях за рубежом. По его словам, такие мероприятия организуются членами нежелательных и экстремистких организаций, сотрудничество с которыми влечет строгие последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем Telegram господин Пискарев рассказал о планах «беглых нацпредателей» провести 22–24 февраля акции у российских посольств по сбору средств для Украины и в поддержку демократической Европы. Он утверждает, что релокантов «снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами». По итогам мероприятия планируется призвать лидеров западных стран продолжать военную помощь Украине, написал депутат.

«Отрабатывая западное довольствие, организаторы акции пытаются обеспечить красивую картинку в поддержку лозунгов самых реакционных кругов Евросоюза, выступающих за поражение России и "войну до последнего украинца"»,— написал Василий Пискарев.

На прошлой неделе Служба внешней разведки России заявила, что украинские спецслужбы при содействии Запада готовят антироссийские провокации. По информации службы, планируется нападения на российских оппозиционеров, проживающих за рубежом.