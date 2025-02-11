Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что украинские спецслужбы при содействии Запада готовят антироссийские провокации. По данным СВР, планируются нападения на проживающих за рубежом представителей российской оппозиции и «бежавших от закона» бизнесменов, а также подрыв судна в Балтийском море.

Согласно пресс-релизу бюро, нападения на оппозиционеров готовит Главное управление разведки Минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда стран Европы. В качестве исполнителей привлекут выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, за это им обещают заплатить до $20 тыс., утверждает СВР. Кроме того, по информации бюро, с помощью имеющихся у Украины морских мин российского производства планируется подрыв иностранного судна в акватории Балтийского моря.

В обоих случаях ответственность за ЧП возложат на российскую сторону, заявили в СВР. «"Просроченный" Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины»,— добавили в СВР.