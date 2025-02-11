СВР обвинила Украину в подготовке нападений на российских оппозиционеров
Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что украинские спецслужбы при содействии Запада готовят антироссийские провокации. По данным СВР, планируются нападения на проживающих за рубежом представителей российской оппозиции и «бежавших от закона» бизнесменов, а также подрыв судна в Балтийском море.
Согласно пресс-релизу бюро, нападения на оппозиционеров готовит Главное управление разведки Минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда стран Европы. В качестве исполнителей привлекут выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, за это им обещают заплатить до $20 тыс., утверждает СВР. Кроме того, по информации бюро, с помощью имеющихся у Украины морских мин российского производства планируется подрыв иностранного судна в акватории Балтийского моря.
В обоих случаях ответственность за ЧП возложат на российскую сторону, заявили в СВР. «"Просроченный" Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины»,— добавили в СВР.