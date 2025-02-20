Воронежский футбольный клуб «Факел» подписал соглашение с Белайди Пуси

27-летний албанский футболист Белайди Пуси стал новым форвардом воронежского футбольного клуба «Факел» — единственного играющего в РПЛ из клубов регионов Черноземья в этом сезоне. Об этом рассказали в пресс-службе клуба. Соглашение с игроком уже подписано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В минувшем сезоне Белайди Пуси выступал за команду «Шамахы» в Премьер-лиге Азербайджана. Ранее он играл за азербайджанский «Туран», албанские «Скендербеу» и «Влазния».

Это не первые изменения в составе «Факела» во время зимнего перерыва между турами РПЛ. Из клуба ушли полузащитник Табо Селе, нападающий Евгений Марков и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. Полузащитник Абдула Багамаев отдан в аренду до конца сезона «Динамо-Владивосток». При этом к команде присоединились российский защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.

Мария Старикова