Воронежский «Факел» отдал полузащитника Багамаева в аренду «Динамо-Владивосток»

Воронежский футбольный клуб «Факел» отдал полузащитника Абдулу Багамаева в аренду до конца сезона «Динамо-Владивосток». Об этом сообщили в пресс-службе воронежской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдула Багамаев (в центре) играл за «Факел» с июня 2023 года

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Абдула Багамаев (в центре) играл за «Факел» с июня 2023 года

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Абдуле Багамаеву 20 лет, он родился в Ханты-Мансийском автономном округе. Начал спортивную карьеру с клуба «Тюмень юноши». Затем выступал за молодежную команду «Локомотива», откуда в формате бесплатного трансфера перешел в «Факел» в июне 2023 года. В воронежском клубе уточняли, что заключили с полузащитником долгосрочный контракт, который дает «железнодорожникам» право обратного выкупа. По данным портала transfermarkt, актуальная трансферная стоимость игрока составляет € 100 тыс.

Это не первые изменения в составе «Факела» во время перерыва между турами РПЛ. Из клуба ушли полузащитник Табо Селе, нападающий Евгений Марков и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились российский защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.

Накануне воронежская команда сыграла вничью (1:1) с московским ЦСКА в товарищеском матче во время зимних сборов.

Алина Морозова