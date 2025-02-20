Захарова назвала условия для возвращения иностранных компаний

Зарубежным компаниям для возобновления работы в России необходимо уважать историю страны и ее героев, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также подчеркнула важность признания и уважения к героям специальной военной операции (СВО) со стороны иностранных компаний.

«Мне кажется, что их (западных компаний.—"Ъ") присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории...И это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам»,— сказала госпожа Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению дипломата, зарубежные компании сами превратили себя в «инструмент политической борьбы и гибридной войны». Она отметила, что они покинули российский рынок, потому что «им был дан приказ западноевропейских режимов».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, из-за решения покинуть российский рынок бизнес США потерял $300 млрд. 16 февраля Союз торговых центров (СТЦ) отправил компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) обращение с предложением рассмотреть возвращение в Россию.

О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».