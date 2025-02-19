Суд отложил избрание меры пресечения замгубернатора Дона Константину Рачаловскому

Ленинский районный суд отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения заместителю губернатора — министру сельского хозяйства Ростовской области Константину Рачаловскому на 14:00 21 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Ранее ходатайство об избрании меры пресечения замгубернатора планировалось рассмотреть на заседании в 15:00 19 февраля.

В понедельник, 17 февраля, силовики задержали Константина Рачаловского. По информации пресс-службы УФСБ России по региону, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в ходе реализации госпрограммы (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Анастасия Казуков