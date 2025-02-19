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Суд изберет меру пресечения замгубернатора Константину Рачаловскому

Ленинский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечение министру сельского хозяйства Ростовской области Константину Рачаловскому. Заседание назначено на 15:00 19 февраля — информирует Объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заместитель губернатора был задержан в понедельник. ЕГо обвиняют в превышении должностных полномочий.По версии следствия, он способствовал незаконному выделению субсидий предприятиям, находившимся в тяжелом финансовом положении и позже признанных банкротами. Из-за этих действий казна потерла 155 млн руб.

Обыски прошли дома и на рабочем месте самого министра. Кроме того, по тому же уголовному делу следователи изучили рабочее место экс-заместителя главы региона, а ныне советника губернатора Виктора Гончарова. Его статус в деле Константина Рачаловского пока не определен.

Дмитрий Ковалевский

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