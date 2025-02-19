СВР: Киев планирует теракты в Европе, чтобы сорвать мирные переговоры

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Украина рассматривает теракты против дипломатических представительств России как способ сорвать мирные переговоры. В сообщении пресс-службы российской разведки указано, что такой информацией «распола­гают европейцы».

«С наибольшей вероятностью Украина попыта­ется осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии»,— утверждает СВР. По данным службы, Украина выбрала эти страны, потому что их сотрудничество с Россией находится на самом низком уровне в Европе — спецслужбы государств почти не контактируют по антитеррористическому направлению. В СВР предполагают, что Киев для своих намерений может выбрать также Словакию и Венгрию из-за «особой позиции» лидеров стран в отношении боевых действий на Украине.

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с начала СВО переговоры России и США. Комментируя результаты встречи, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал позицию России о необходимости провести выборы на Украине и отметил крайне низкий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского — 4%. Кроме того, господин Трамп заявил, что Россия может очень быстро уничтожить города Украины, включая Киев, но не хочет.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ».