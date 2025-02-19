Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил провести опрос о судьбе Березовой рощи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил с помощью опроса узнать мнение жителей Академического района о застройке Березовой рощи. Об этом он высказался на встрече с местными активистами в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Орлов предложил по итогам встречи составить вопросы и задать их жителям Академического района. Представители активистов предложили прописать в опросе, в частности, какая нагрузка будет на инфраструктуру в случае проведения застройки.

На предложение активистов создать рабочую группу или комиссию по этому вопросу Алексей Орлов ответил, что решения такой группы не будут иметь юридической силы, поскольку у застройщика СЗ «Краснолесье» есть право собственности на территорию. Он пояснил, что влияние на ситуацию могут оказать решения суда.

На встрече присутствовали жители Академического, как поддерживающие застройку в Березовой роще, так и высказывающиеся против нее. В поддержку строительства высказали аргументы о необходимости благоустройства территории, строительства там школы. В свою очередь, активисты, выступающие против застройки, указали на наличие краснокнижных растений на территории Березовой рощи и повышение нагрузки на инженерные коммуникации.

Напомним, 11 февраля застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к расчистке территории для начала работ в Березовой роще. Позднее Октябрьский райсуд Екатеринбурга наложил обеспечительные меры и запретил компании «Атомстройкомплекса» вырубать деревья и вести строительство на территории. Власти Екатеринбурга вынесли застройщику предостережение из-за нарушения границ участка при ограждении территории.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Суд зашел в лес».

Анна Капустина