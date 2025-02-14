«Атомстройкомплекс» хочет обратиться в полицию из-за конфликта в Березовой роще

Представители «Атомстройкомплекса» заявили, что планируют подать заявление в полицию из-за «вандалов повредивших ограждение строительной площадки» в Березовой роще Академического района. Напомним, в начале недели застройщик приступил к расчистке территории в Березовой роще под строительство, но на территорию вышли активисты, было подано заявление в суд и работы временно остановили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сейчас все работы на участке остановлены и будут возобновлены только по решению суда. В свою очередь, нами будет подготовлено заявление в полицию в отношении вандалов, нарушивших право частной собственности и повредивших ограждение строительной площадки, тем самым подвергнув опасности прохожих. Насколько мне известно, силовые структуры также выясняют обстоятельства произошедшего. Полагаю, в актах вандализма и публичных призывах к неповиновению могут быть усмотрены признаки экстремистской деятельности»,— прокомментировал директор по управлению проектами «Атомстройкомплекса» Дмитрий Фарафонов.

Ранее сообщалось, что для беседы в ФСБ был вызван лидер протестующих, помощник депутата Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Денис Каракоз. В ответ на это в компании заявили, что не исключают, что застройщик «мог стать жертвой недобросовестной конкуренции, завуалированной под политическую борьбу». «Группа активистов под руководством председателя районного отделения партии "Справедливая Россия" Дениса Каракоза действовала в ущерб общественным интересам и мнению большинства жителей микрорайона»,— заявили в пресс-службе девелопера. Там отметили, что ранее в Краснолесье было собрано более 6 тыс. подписей жителей района с требованием благоустроить парк.

Напомним, на территории общей площадью 26 га планируется строительство жилья, школы на 1,5 тыс. мест, детского сада на 350 мест, а также благоустройство парка площадью 16,1 га. В компании напомнили, что земельные участки площадью 3,8 га вдоль улицы Краснолесья, отведенные под жилое строительство находятся в собственности застройщика. Власти Екатеринбурга выдавали предостережение застройщику, но нарушения были устранены.

Подробнее – в материале «Ъ-Урал» «Суд зашел в лес».