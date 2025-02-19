Кремль допустил, что переговоры Путина и Трампа пройдут до конца февраля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам, когда может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он допустил, что переговоры могут пройти до конца февраля, но могут и позже.

«Может быть, а может и не быть»,— сказал пресс-секретарь президента (цитата по ТАСС).

17 февраля президент США заявил, что его встреча с господином Путиным может состояться «очень скоро». Накануне Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля, сказал: «Возможно».

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что российская и американская делегации обсуждали вопрос организации встречи господ Путина и Трампа на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. Однако, по его словам, о конкретных датах встречи пока «трудно говорить».

Подробнее о подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».