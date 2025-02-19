США приостановили рассмотрение заявок от мигрантов из Латинской Америки и Украины

Администрация США поставила на паузу рассмотрение всех заявок мигрантов из стран Латинской Америки и Украины в рамках действовавших при предыдущей администрации программ. Свое решение администрация объяснила обеспокоенностью по поводу безопасности и мошеннических действий. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и внутреннее письмо от 14 февраля, с содержанием которого ознакомилась телерадиокомпания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregory Bull / AP Фото: Gregory Bull / AP

Предполагается, что приостановка рассмотрений будет продолжаться все то время, в течение которого чиновники правительства будут выявлять потенциальные случаи мошенничества и проводить проверку данных мигрантов. Как отмечает CBS News, теперь многие мигранты, чьи заявления уже были в процессе рассмотрения и которые могли получить одобрение разных иммиграционных льгот, включая защищенный статус, убежище, грин-карту, окажутся в подвешенном состоянии. Точное количество таких мигрантов неизвестно, но оно может быть очень велико. В числе приостановленных программ — Uniting for Ukraine, которой воспользовались около 240 тыс. украинцев; CHNV, по которой въехали 530 тыс. граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы; программа для приема мигрантов из Колумбии, Эквадора, граждан других государств Центральной Америки, Гаити и Кубы, имеющих родственников в США.

Почему венесуэльских мигрантов вернули на родину — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская