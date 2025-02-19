Аэропорт Кирова возобновил работу

Аэропорт федерального значения в городе Кирове (Победилово) возобновил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали четыре часа — с 4:30 до 8:30 по мск.

Сегодня ночью, 19 февраля, временно ограничивали работу пяти аэропортов — Казани, Нижнекамска и Ульяновска, а также Ижевска и Кирова. Аэропорты Ульяновска, Казани и Нижнекамска уже сняли ограничения.

По данным Министерства обороны, за ночь сбили девять беспилотников над тремя российскими регионами — Брянской и Тульской областями и Татарстаном, а также над Черным морем.