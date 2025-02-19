Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты

Сегодня, 19 февраля, в 04:15 в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Временное ограничение на вылет и прилет ВС в 04:30 ввелось также и в авиагаванях Ижевска и Кирова.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

В казанском аэропорту задержано 10 рейсов на прилет и 11 — на вылет. В нижнекамском «Бегишево» задержано 4 рейса на вылет и 3 — на прилет.

В аэропорту Ижевска задержано по 2 рейса на прилет и вылет. В кировском аэропорту «Победилово» рейсы прилетают и вылетают по расписанию.

Кроме того, ограничения вводились и для аэропорта Ульяновска, которые были сняты в 06:10.

Артём Дергунов