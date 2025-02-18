Лавров: Москва и Вашингтон назначат послов как можно скорее

США и Россия договорились как можно скорее назначить послов в обеих столицах. В ближайшее время страны назначат встречу заместителей министров иностранных дел для решения вопроса, рассказал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. К этому пришли делегации Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Первая (договоренность.— "Ъ") и, наверное, самая срочная и тем более не самая сложная — это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. Второе, снять те препоны, которые долгие годы, прежде всего от администрации Байдена... строились на направлении наших дипломатических миссий, серьезно затрудняя их работу»,— сказал господин Лавров.

Представители России и США вскоре договорятся об устранении трудностей в работе посольств, они «постараются подойти системно, чтобы раз и навсегда положить конец этим неудобствам», сказал глава МИД России по итогам встречи делегаций России и США.

До этого господин Лавров и госсекретарь Марко Рубио уже договорились о том, что страны будут работать над восстановлением диалога. Во время телефонного разговора, который прошел за несколько дней до встречи делегаций в Саудовской Аравии, господин Рубио подтвердил стремление президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.

Как ранее выяснил «Ъ», дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. На дипломатической службе он уже около 35 лет, ранее возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане.

Подробности — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».