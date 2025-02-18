Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: Москва и Вашингтон назначат послов как можно скорее

США и Россия договорились как можно скорее назначить послов в обеих столицах. В ближайшее время страны назначат встречу заместителей министров иностранных дел для решения вопроса, рассказал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. К этому пришли делегации Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Первая (договоренность.— "Ъ") и, наверное, самая срочная и тем более не самая сложная — это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. Второе, снять те препоны, которые долгие годы, прежде всего от администрации Байдена... строились на направлении наших дипломатических миссий, серьезно затрудняя их работу»,— сказал господин Лавров.

Представители России и США вскоре договорятся об устранении трудностей в работе посольств, они «постараются подойти системно, чтобы раз и навсегда положить конец этим неудобствам», сказал глава МИД России по итогам встречи делегаций России и США.

До этого господин Лавров и госсекретарь Марко Рубио уже договорились о том, что страны будут работать над восстановлением диалога. Во время телефонного разговора, который прошел за несколько дней до встречи делегаций в Саудовской Аравии, господин Рубио подтвердил стремление президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.

Как ранее выяснил «Ъ», дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. На дипломатической службе он уже около 35 лет, ранее возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане.

Подробности — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».

Америку делать — про этих людей

Америку делать — про этих людей

Кого Дональд Трамп пригласил в свой второй президентский кабинет

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...