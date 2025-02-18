Школу в Березовой Пойме не могут начать строить из-за отсутствия пожарного депо
Нижний Новгород просит у региона 1,1 млрд рублей на пристрой к школе №134
По заказу муниципального учреждения «ГлавУКС» в Нижнем Новгороде на разных этапах сейчас идет проектирование и строительство пяти школ и новых корпусов существующих учреждений. Для строительства одной из них прежде потребуется возведение пожарного депо, рассказала директор департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании комиссии гордумы по строительству 18 февраля.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
ООО «Ивановопроект» подготовило документацию по корпусу школы №55 в Канавинском районе на 700 мест, однако она не прошла госэкспертизу. Сейчас подрядчик устраняет замечания. Как писал «Ъ-Приволжье», с 2023 года экспертиза отклонила этот проект уже трижды.
Проект строительства школы вместимостью 216 мест в поселке Березовая Пойма Московского района, подготовленный ООО «Транс проект», также не прошел госэкспертизу. Основное замечание — несоблюдение требований противопожарной безопасности, так как в поселке нет пожарного депо, из-за чего не может быть соблюдена скорость прибытия спасателей. На строительство депо в бюджете 2025 года заложено 40 млн руб. Сейчас готовится конкурсная документация по депо, а корректировка проекта по школе приостановлена. При этом в части инженерных изысканий экспертиза дала положительное заключение.
По новому корпусу школы №118 на 990 мест в Московском районе ООО «Гражданпроект» подготовило документацию и направило ее на госэкспертизу. На той же стадии находится проект строительства нового корпуса лицея №82 на 400 мест в Сормовском районе, где проектировщиком выступает ООО «ЕС Проект».
На проектирование и строительство корпуса школы №103 в Нижегородском районе в ноябре 2024 года заключили муниципальный контракт стоимостью почти 1 млрд руб. Подрядная организация ООО «Ремстрой» должна построить школу в 2027 году. Пока идет проектирование.
Проект корпуса школы №134 на 700 мест в Приокском районе прошел экспертизу. На строительство требуется 1,14 млрд руб. В январе 2025 года губернатору Нижегородской области Глебу Никитину направили обращение о выделении финансирования, ответ пока не получен.