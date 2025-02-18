Школу в Березовой Пойме не могут начать строить из-за отсутствия пожарного депо

По заказу муниципального учреждения «ГлавУКС» в Нижнем Новгороде на разных этапах сейчас идет проектирование и строительство пяти школ и новых корпусов существующих учреждений. Для строительства одной из них прежде потребуется возведение пожарного депо, рассказала директор департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании комиссии гордумы по строительству 18 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Ивановопроект» подготовило документацию по корпусу школы №55 в Канавинском районе на 700 мест, однако она не прошла госэкспертизу. Сейчас подрядчик устраняет замечания. Как писал «Ъ-Приволжье», с 2023 года экспертиза отклонила этот проект уже трижды.

Проект строительства школы вместимостью 216 мест в поселке Березовая Пойма Московского района, подготовленный ООО «Транс проект», также не прошел госэкспертизу. Основное замечание — несоблюдение требований противопожарной безопасности, так как в поселке нет пожарного депо, из-за чего не может быть соблюдена скорость прибытия спасателей. На строительство депо в бюджете 2025 года заложено 40 млн руб. Сейчас готовится конкурсная документация по депо, а корректировка проекта по школе приостановлена. При этом в части инженерных изысканий экспертиза дала положительное заключение.

По новому корпусу школы №118 на 990 мест в Московском районе ООО «Гражданпроект» подготовило документацию и направило ее на госэкспертизу. На той же стадии находится проект строительства нового корпуса лицея №82 на 400 мест в Сормовском районе, где проектировщиком выступает ООО «ЕС Проект».

На проектирование и строительство корпуса школы №103 в Нижегородском районе в ноябре 2024 года заключили муниципальный контракт стоимостью почти 1 млрд руб. Подрядная организация ООО «Ремстрой» должна построить школу в 2027 году. Пока идет проектирование.

Проект корпуса школы №134 на 700 мест в Приокском районе прошел экспертизу. На строительство требуется 1,14 млрд руб. В январе 2025 года губернатору Нижегородской области Глебу Никитину направили обращение о выделении финансирования, ответ пока не получен.

Ирина Швецова