Депутат Буцкая призвала заводить детей, пока настроены «демографические часы»

Первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что детей стоит рожать тогда, когда на это «настроены демографические часы», несмотря на развитие репродуктивных технологий. Чем старше родители, тем выше риск хромосомных мутаций в клетках у детей, отметила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Друзья, природу не обмануть. В 44 года 98% клеток (у эмбриона.— "Ъ"), они уже имеют хромосомные мутации. Поэтому и забеременеть самостоятельно тяжело, и родить здорового ребенка еще тяжелее … Любые репродуктивные технологии — это медицинское вмешательство, оно может получиться, может не получиться, ни у кого стопроцентной гарантии нет. И когда видите женщину, которая приходит на десятое ЭКО после того, как девять раз не получилось, разговаривать с ней и вселять в нее уверенность, что все будет хорошо,— очень тяжело. Потому что и у тебя такой уверенности нет. Поэтому очень важно решать демографический вопрос тогда, когда демографические часы настроены на рождение ребенка»,— сказала госпожа Буцкая в эфире «Радиоточки НСН». Видео выступления она опубликовала в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что государство тем не менее готово помочь тем, кто хочет иметь детей. Она напомнила о московской программе по поддержке репродуктивного здоровья женщин. Как ранее рассказали «Ъ» в депздраве столицы, с момента старта программы в сентябре 2024 года направление на проверку антимюллерова гормона (АМГ, показывает уровень запаса яйцеклеток в организме) получили более чем 1,2 млн москвичек. 70 пациенток были направлены в клиники для криоконсервации яйцеклеток.

Почему россияне все чаще интересуются программами по отложенному материнству и отцовству — в материале «Ъ» «В пользу будущих поколений».

Виктория Колганова