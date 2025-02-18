Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Буцкая призвала заводить детей, пока настроены «демографические часы»

Первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что детей стоит рожать тогда, когда на это «настроены демографические часы», несмотря на развитие репродуктивных технологий. Чем старше родители, тем выше риск хромосомных мутаций в клетках у детей, отметила она.

Татьяна Буцкая

Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Татьяна Буцкая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Друзья, природу не обмануть. В 44 года 98% клеток (у эмбриона.— "Ъ"), они уже имеют хромосомные мутации. Поэтому и забеременеть самостоятельно тяжело, и родить здорового ребенка еще тяжелее … Любые репродуктивные технологии — это медицинское вмешательство, оно может получиться, может не получиться, ни у кого стопроцентной гарантии нет. И когда видите женщину, которая приходит на десятое ЭКО после того, как девять раз не получилось, разговаривать с ней и вселять в нее уверенность, что все будет хорошо,— очень тяжело. Потому что и у тебя такой уверенности нет. Поэтому очень важно решать демографический вопрос тогда, когда демографические часы настроены на рождение ребенка»,— сказала госпожа Буцкая в эфире «Радиоточки НСН». Видео выступления она опубликовала в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что государство тем не менее готово помочь тем, кто хочет иметь детей. Она напомнила о московской программе по поддержке репродуктивного здоровья женщин. Как ранее рассказали «Ъ» в депздраве столицы, с момента старта программы в сентябре 2024 года направление на проверку антимюллерова гормона (АМГ, показывает уровень запаса яйцеклеток в организме) получили более чем 1,2 млн москвичек. 70 пациенток были направлены в клиники для криоконсервации яйцеклеток.

Почему россияне все чаще интересуются программами по отложенному материнству и отцовству — в материале «Ъ» «В пользу будущих поколений».

Виктория Колганова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...