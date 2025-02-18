Делегации России и США возобновили переговоры после перерыва

На переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде был объявлен небольшой перерыв, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Он продлился 15 минут, переговоры продолжаются. После завершения встречи глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, участвующий в переговорах, выступит перед журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков (слева) и Сергей Лавров на переговорах с делегацией США

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Юрий Ушаков (слева) и Сергей Лавров на переговорах с делегацией США

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Буквально в данные минуты объявлен небольшой перерыв. Стороны потом приступят к продолжению переговорного процесса»,— сказала Мария Захарова во время брифинга. Пока подробностей о ходе переговоров не приводится. Позднее российские информагентства сообщили о возобновлении переговоров.

Встреча началась примерно в 10:30. Российскую сторону представляют Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Как пояснял Кремль, переговоры в первую очередь посвящены восстановлению российско-американских отношений, а также перспективам возможных контактов по украинскому конфликту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Лусине Баласян