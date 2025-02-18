Под Новороссийском в карьере пройдут взрывные работы

Взрывные работы запланированы 18 февраля в период с 12:00 до 17:00 часов в карьере цемзавода «Первомайский» в поселке Верхнебаканский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно информации от АО «Новоросцемент», сегодня в карьере цемзавода «Первомайский» в районе поселка Верхнебаканский в период с 12:00 до 17:00 часов будут проведены взрывные работы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Громкие хлопки будут слышны сегодня также в самом Новороссийске. В Военной гавани и районе Алексино запланированы боевые учения по отражению атаки беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом также предупреждает пресс-служба администрации города-героя.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что после атаки БПЛА была снижена транспортировка нефти из Казахстана в Новороссийск. В ночь на понедельник, 17 февраля, атаке беспилотников подвергся нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Кавказском районе Краснодарского края — НПС «Кропоткинская».

Алена Воробьева