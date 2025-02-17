В Новороссийске 18 февраля пройдут боевые учения

Во вторник, 18 февраля, в Новороссийске пройдут учения по отражению атаки беспилотников. Местом проведения станут Военная гавань и район Алексино, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В период с 09:00 до 11:00 часов 18 февраля запланировано учение с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Также жителей и гостей города предупреждают о том, что будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб в районе Алексино.

В этот же день с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 часов боевые учения продолжатся в акватории морского порта с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева