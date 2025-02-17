Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске 18 февраля пройдут боевые учения

Во вторник, 18 февраля, в Новороссийске пройдут учения по отражению атаки беспилотников. Местом проведения станут Военная гавань и район Алексино, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В период с 09:00 до 11:00 часов 18 февраля запланировано учение с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Также жителей и гостей города предупреждают о том, что будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб в районе Алексино.

В этот же день с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 часов боевые учения продолжатся в акватории морского порта с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...