«Европа готовится к схватке с Трампом»

Лидеры Евросоюза не смогли договориться о планах по Украине на экстренном совещании в Париже. Как заявил премьер Польши Дональд Туск, по итогам встречи не было принято никаких решений. При этом страны союза разделились на тех, кто за и кто против ввода военных на украинскую территорию, заявляют французские СМИ. Ранее глава Пятой республики Эмманюэль Макрон заявил, что Европа находится под сильным давлением. Обеспокоенность вызвали действия Дональда Трампа: после телефонного звонка российскому лидеру Владимиру Путину президент США объявил о «немедленном» начале урегулирования конфликта. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, как ЕС будет сопротивляться новой американской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

После шока, вызванного Мюнхенской конференцией по безопасности, президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Елисейском дворце единомышленников. Это мероприятие у нас по ошибке называли саммитом Евросоюза, хотя это абсолютно неточно. Саммит ЕС — собрание протокольное, формальное, в нем участвуют лидеры всех 27 государств-членов. А в Париж Макрон пригласил именно единомышленников, избранных, тех, с кем есть шанс создать какое-то подобие антитрамповской коалиции и договориться, как давать отпор новой администрации США по украинскому и многим другим вопросам. Поэтому в Елисейском дворце не оказалось ни премьер-министров Венгрии и Словакии, ни только что возглавившего правительство Бельгии антисистемного и ультраправого Барта Де Вевера. Они по взглядам бесконечно далеки от Макрона и гораздо ближе к тому же Трампу. Зато к «парижским заговорщикам» присоединился премьер вышедшей из ЕС Великобритании Кир Стармер, он левый, лейборист, а значит, политический антагонист американских республиканцев.

Главной целью совещания было понять, способны ли европейцы (как входящие в ЕС, так и нет) выработать собственную четкую альтернативную США стратегию по украинскому направлению. Пока ее явно не наблюдается.

Ну не считать же таковой ритуальные заявления о необходимости противостояния агрессии, сохранения территориальной целостности, а также о том, что к будущим мирным переговорам Киев должен подойти с позиции силы. При этом не уточняется, сколько месяцев или лет боевых действий для этого понадобится, сколько еще погибших. Четко высказанному желанию Трампа остановить войну европейцы, по сути, противопоставляют, прямо об этом не заявляя, стремление под разными предлогами ее продлить. И здесь самое важное — понять, способны ли немцы, французы, британцы и примкнувшие к ним скандинавы это продолжение конфликта обеспечить, вооружать и финансировать Киев хотя бы на том же уровне, на каком это было до сих пор, пока Америка Джо Байдена была активно вовлечена в процесс.

Еще один принципиальный вопрос: как к этому отнесутся граждане тех государств, президенты и премьеры которых настроены столь бескомпромиссно и решительно? Потому что нет уверенности, что воинственный запал Эмманюэля Макрона поддержат французские избиратели, которые в массе своей на последних выборах голосовали за политические силы, занимающие по украинскому вопросу гораздо более сдержанную позицию. Да и с Германией возникают большие вопросы. Можно ли заключать какие-либо долгосрочные договоренности с канцлером Олафом Шольцем, у которого через неделю выборы и который свой пост после этого почти наверняка потеряет?

В общем на фоне решительных как никогда Соединенных Штатов Европа предстает растерянной и разобщенной, не способной дать ответ на многие из вопросов, которые сформулировал в своей беспощадной мюнхенской речи вице-президент США Джей Ди Вэнс.

И главный из них — сохраняет ли современная Европа моральное право учить кого-то жизни, формулировать правила поведения? Та самая Европа, которая столь откровенно и цинично попрала демократические принципы, отменив под смехотворным предлогом президентские выборы в Румынии, на которых побеждал неугодный кандидат. Об этом вице-президент Вэнс дважды упомянул в своей мюнхенской речи. Потому что это действительно неотбиваемый аргумент. И никто из европейцев, выступавших на конференции после американца, даже не попытался этот аргумент оспорить. Бесполезно, все равно бы не получилось.

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Максим Юсин