«Выборы в ФРГ не сулят Москве ничего хорошего»

Кандидат в канцлеры ФРГ не исключила перемирия на Украине в ближайшие недели. Сара Вагенкнехт, лидер одноименной партии, заявила, что острая фаза конфликта может завершиться прежде, чем будет сформировано новое немецкое правительство. Правда, по ее словам, для этого придется соблюсти важное условие — американские военные не должны оказаться у российской границы, то есть на Украине. Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. «Союз Сары Вагенкнехт» не считается фаворитом гонки. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, как волеизъявление в ФРГ отразится на отношениях этой страны с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Избирательная кампания в Германии выходит на финишную прямую, уже 23 февраля состоятся внеочередные парламентские выборы. Ее главным событием стали теледебаты лидеров двух основных политических сил страны: действующего канцлера, социал-демократа Олафа Шольца и фаворита гонки — христианского демократа Фридриха Мерца. В том, что именно он станет следующим главой правительства, в Германии мало кто сомневается. Его блок ХДС/ХСС уверенно лидирует во всех опросах, набирая примерно 30% голосов.

На втором месте — внесистемная крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, несмотря на неожиданную энергичную поддержку Илона Маска, едва ли сумеет догнать христианских демократов. Сейчас ее рейтинг — чуть более 20%. Казалось бы, немало, но здесь надо учитывать один нюанс. Несмотря на свою популярность (а в некоторых землях на местных выборах она даже побеждала), «Альтернатива» остается в «политическом гетто». Все остальные партии отказываются сотрудничать с ней, а тем более вступать в коалицию на федеральном уровне. Получается, что в будущее правительство АдГ не войдет по определению. А значит, христианским демократам, которые явно не дотягивают до большинства, придется искать других партнеров.

Но здесь потенциальных кандидатов не так уж много. Это либо «Зеленые» (но с ними у Фридриха Мерца уж очень серьезные разногласия по многим вопросам, прежде всего по борьбе с миграцией), либо все те же социал-демократы, с которыми ХДС/ХСС уже неоднократно правили совместно в рамках так называемой большой коалиции.

То есть вполне может оказаться, что дебаты Мерца и Шольца, несмотря на их ожесточенность, были, по сути, репетицией будущих споров в рамках новой правительственной коалиции. И здесь интересно посмотреть, в чем отличается их позиция в отношении России.

У действующего канцлера она гораздо более умеренная. Он в очередной раз повторил, что против поставок Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus, да и к идее принятия Украины в НАТО отнесся прохладно, напомнив, что и новая администрация США не хочет спешить в этом вопросе. Мерц, напротив, настроен решительно и в отношении поставок вооружения, и в том, что касается жесткого давления на Москву по всем вопросам. Его подход во многом напоминает жесткий безапелляционный курс нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, тоже немки и тоже представляющей христианских демократов.

В этом смысле выборы в Германии не сулят Москве ничего хорошего. Трудно представить, что при канцлере Мерце российско-германские отношения начнут налаживаться. Здесь позитивных сценариев вообще не просматривается, лишь наихудший и умеренно плохой. При наихудшем сценарии Мерц переходит от слов к делу, реализует свою предвыборную программу без оглядки на социал-демократов, которые традиционно проводили по отношению к Москве более взвешенную политику. В этом случае Германия резко увеличивает свой военный бюджет (для начала — до 3% ВВП, против чего возражает Шольц), еще больше усиливает помощь Киеву, сближается с Лондоном и Парижем в вопросе отправки на Украину европейских военных, поддерживает в Брюсселе максимально возможные антироссийские санкции, смыкаясь в этом вопросе с Польшей и балтийскими государствами.

При умеренно плохом сценарии внешняя политика в рамках «большой коалиции» все-таки будет вырабатываться на основе консенсуса, и по наиболее острым вопросам у социал-демократов останется право вето. В этом случае глава МИД (а этот пост, скорее всего, займет представитель СДПГ) будет играть роль своего рода «доброго следователя» и, возможно, даже в какой-то момент возобновит диалог с Москвой. Особенно, если пример в этом отношении покажет главный союзник — Соединенные Штаты Америки.

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Максим Юсин