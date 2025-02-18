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Коммерсантъ FM
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Глава РФПИ надеется, что США «очень четко услышат» позицию России в Эр-Рияде

Российская делегация рассчитывает на позитивную дискуссию с представителями США на переговорах в Саудовской Аравии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

По его словам, предстоящие сегодня, 18 февраля, переговоры крайне важны, в том числе для экономического сотрудничества. Как считает господин Дмитриев, «весь мир следит, получится ли у США и РФ улучшить отношения», потому что это поможет решить большое количество глобальных задач и проблем.

«Безусловно, видим, что президент Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире, и надеемся, что позиция РФ будет очень четко услышана и диалог продолжится»,— сказал глава РФПИ журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Россию на переговорах представят Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров, они уже прибыли в Эр-Рияд. Кирилл Дмитриев привлечен к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США. В переговорную команду со стороны США войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

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