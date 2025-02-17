Замминистра связи Ростовской области задержан за злоупотребление полномочиями

Сотрудники ФСБ задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ведомства. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Имя чиновника не раскрывается.

По данным следствия, минсвязи Ростовской области в рамках нацпрограммы заключило госконтракт на предоставление лицензии на использование программы системы документооборота «Дело» с функцией редактирования файлов. Сумма контракта составляла 59,99 млн руб. При этом была поставлена лицензия для работы с офисным редактором «Мой офис», который стоит более чем в четыре раза дешевле. В рамках расследования дела ФСБ проводит обыски в министерстве.

Сегодня, 17 февраля, также задержали заместителя губернатора—министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Следствие считает, что фигурант незаконно выделил господдержку нескольким предприятиям, тем самым превысив свои полномочия. В ноябре 2024 года задержали еще двух членов регионального правительства — министра финансов Лилию Федотову и министра транспорта Виталия Кушнарева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полномочия министра превысили бюджет».

Никита Черненко