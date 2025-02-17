Глава МИД Швеции не исключила отправку миротворцев на Украину

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что при заключении мирного договора между российской и украинской сторонами необходимо гарантировать, что боевые действия на Украине не возобновятся. По ее словам, Швеция не исключает в том числе и отправку на Украину миротворческого контингента для сохранения мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Сначала мы должны договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право, который уважает Украину»,— сказала Мария Мальмер Стенергард в эфире Sveriges Radio (цитата по AFP). «Как только мы установим такой мир, мы должны обеспечить его сохранение, и тогда наше правительство ничего не исключает»,— добавила она, комментируя возможную отправку на Украину европейских войск для контроля за режимом прекращения огня.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить британские войска на Украину после прекращения огня для обеспечения гарантий безопасности. Associated Press писало, что европейские страны, в частности Франция и Великобритания, «тайно» работают над соответствующим планом. Этот вопрос будет обсуждаться на экстренном саммите европейских лидеров в Париже сегодня, 17 февраля, писала FT.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шумят, но и не только».

Лусине Баласян