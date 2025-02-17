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Четыре человека погибли при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 62 боеприпасов и 86 БПЛА. В результате погибли четыре мирных жителя, еще трое пострадали. Разрушения получили 14 жилых помещений и 19 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

  • В Белгородском районе поселки Дубовое и Малиновка, села Веселая Лопань, Красный Хутор, Репное, Черемошное, Ясные Зори и хутор Церковный атаковали с помощью семи боеприпасов и девяти БПЛА, семь из которых сбили. В результате повреждены два частных домовладения и здание сельхозпредприятия.
  • В Борисовском районе в селе Байцуры из-за атаки беспилотника пострадало здание недействующего предприятия.
  • В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Двулучное, Долгое, Колыхалино, Шведуновка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы подверглись ударам 20 БПЛА, пять из которых ликвидировали. На участке автодороги Двулучное — Уразово в результате атаки дрона по ехавшему автомобилю погибла мирная жительница. Управлявшая машиной женщина получила ушибы. Ей оказали помощь в Валуйской ЦРБ, после чего отправили на амбулаторное лечение. Также FPV-дрон обстрелял легковушку в селе Двулучное — мужчина получил осколочное ранение плеча. Бригада скорой помощи оказала ему медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. За день в муниципалитете разрушения получили четыре частных домовладения, три квартиры в одном МКД, 16 автомобилей, три надворные постройки.
  • В Волоконовском районе село Коновалово атаковали одним беспилотником. Обошлось без последствий.
  • В Грайворонском округе по селам Козинка, Луговка, Мокрая Орловка, Почаево, Рождественка и Сподарюшино ударили с помощью 17 боеприпасов и 12 дронов. Пострадавших и разрушений нет.
  • В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено обстреляли с помощью 29 боеприпасов и 14 БПЛА. На въезде в село Графовка в результате удара беспилотника по автомобилю погибли три мирных жителя. В селе Репяховка от атаки FPV-дрона по сельхозпредприятию пострадал сотрудник: мужчина с осколочными ранениями ног находится в горбольнице №2 в облцентре. За день в муниципалитете были повреждены пять домовладений, три машины, здание сельхозпредприятия, водонапорная башня и линия электропередачи.
  • В Шебекинском округе под атаки ВСУ с помощью девяти боеприпасов и 29 БПЛА (26 из них сбили) попали город Шебекино, села Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, хутора Балки и Марьино. Разрушения получили два частных домовладения, надворная постройка, соцобъект и инфраструктурный объект связи.

Сутками ранее ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 44 беспилотников и 57 боеприпасов. Зафиксирован ряд разрушений, в том числе в жилфонде.

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Алина Морозова

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