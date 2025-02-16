В Белгородской области ранен сотрудник сельхозпредприятия

В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам БПЛА, в результате чего пострадал мужчина, рассказал в Telegtam-канале Вячеслав Гладков.

В селе Репяховка Краснояружского района два FPV-дрона атаковали территорию сельхозпредприятия. Один из дронов ранил сотрудника предприятия — его доставили в городскую больницу №2 Белгорода с осколочными ранениями ног. Второй дрон повредил грузовой автомобиль.

В поселке Уразово Валуйского городского округа БПЛА повторно атаковали местность. На территории частного домовладения выбиты окна, также повреждены гараж и находящиеся в нем трактор и легковой автомобиль. В результате атаки второго беспилотника выбиты окна нескольких квартир МКД. В городе Валуйки также были повреждены три автомобиля и один частный дом.

В хуторе Церковный Белгородского района FPV-дроны атаковали административное здание сельхозпредприятия, вызвав его повреждение. Информация о последствиях продолжает уточняться, оперативные службы работают на местах происшествий.

Анна Швечикова