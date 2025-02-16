Не менее 13 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 44 беспилотников и 57 боеприпасов в ходе 13 обстрелов. Повреждены многоквартирный дом, семь частных домов, восемь транспортных средства, сельхозпредприятие и газопровод. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в рамках ежедневной сводки обстрелов.

Села Красный Хутор и Черемошное в Белгородском районе подверглись обстрелу с применением трех боеприпасов и атаке беспилотника, который был сбит. Последствий для местных жителей нет.

В Борисовском районе села Березовка и Грузское стали мишенью для трех беспилотников. В результате атаки повреждены двухэтажный многоквартирный дом, автомобиль и надворная постройка.

В Валуйском муниципальном округе удары с помощью четырех беспилотников были нанесены по селам Долгое, Кукуевка и хутору Нижние Мельницы. Один из дронов был сбит, а в результате атаки повреждены четыре транспортных средства.

В Грайворонском муниципальном округе по райцентру, поселку Горьковский и селам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 26 боеприпасов в ходе шести обстрелов. Прилетали восемь беспилотников. В результате повреждены пять частных домов, надворная постройка, здание сельхозпредприятия, газопровод и два автомобиля.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье и селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущен 21 боеприпас в ходе пяти обстрелов. Произошла атака 18 беспилотников, из которых сбили два. Пострадали один частный дом и автомобиль.

В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и села Муром, Ржевка, Сурково, а также хутор Балки подверглись обстрелу. Применилось семь боеприпасов и десять беспилотников, девять из которых сбили. В селе Сурково повреждено одно частное домовладение.

За 14 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области по меньшей мере 133 боеприпасами, в том числе с беспилотников.

Анна Швечикова