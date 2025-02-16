В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль погибла женщина

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово в Валуйском округе, в результате чего погибла женщина. Она скончалась на месте до прибытия медиков, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще одна женщина, которая была за рулем, получила баротравму и ушибы рук. Ее госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Пострадавшей оказывают всю необходимую помощь.

Также в селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь на месте. От госпитализации он отказался, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. В поселке Уразово беспилотник ударил по стоянке, вследствие чего огнем уничтожены три автомобиля.

Еще один FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка, а в селе Колыхалино в результате детонации дрона пострадало домовладение: выбиты окна в надворной постройке и осколками посечён забор.

Анна Швечикова